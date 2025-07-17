İş Bankası Resim Heykel Müzesi Yaz Konferansları ile Sanat Eğitimine Devam Ediyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sanat tarihi alanındaki eğitim programlarına "Yaz Konferansları" ile devam edecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve beş hafta sürecek konferanslarda, Türk resim sanatının zengin tarihi, minyatür geleneğinden çağdaş döneme kadar uzanan kapsamlı bir perspektifle sunulacak.

Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu ile "Minyatür ve Türk Resminin Başlangıcı" oturumunda geleneksel Osmanlı estetiğinin izleri sürülürken, Doç. Dr. Seda Yavuz ile "Batılı Anlamda Türk Resminin Başlangıcı" başlıklı konferansta Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kuruluşundan itibaren erken Cumhuriyet dönemi resim tarihi ele alınacak.

Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp'in "Çağdaş Türk Resmi" konferansında Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne uzanan süreçte sosyokültürel arka planın sanatsal üretimlere yansımaları konuşulacak. Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden ile "Batı Sanatında Türk Resminin Yeri" başlıklı oturumda Türk resminin uluslararası sanat sahnesindeki yeri ve etkisi değerlendirilecek.

Programın öne çıkan oturumlarından "Mücevher Üzerinden Tarih Okuması"nda ise Prof. Dr. Gül İrepoğlu, farklı dönemlere ayna tutan mücevherin hikayesini, gelenekler, tasarımlar ve kullanım alanları üzerinden anlatacak.

Birbirinden değerli sanat tarihi uzmanları eşliğinde sürdürülecek beş haftalık program ağustos boyunca her cumartesi 12.00-13.30 saatleri arasında BlackBox'ta düzenlenecek. Sanatseverler, konferans serisindeki etkinliklere tek tek katılabilecek. Tüm oturumlara katılanlara ise program sonunda sertifika sunulacak.

Detaylı bilgi için "issanat.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.