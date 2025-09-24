Haberler

İş Arkadaşını Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iş anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı iş arkadaşı Uğur Ş'yi bıçakla öldüren S.K. gözaltına alındı. Olayın ardından Uğur Ş, hastanede hayatını kaybetti.

Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri Uğur Ş, (41) ile S.K. (33) arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, cebinden çıkardığı bıçakla Uğur Ş'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
