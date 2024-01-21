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İrlandalı Avrupa Parlamentosu Üyesi İsrail için Sert Eleştiri Yaptı

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İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Clare Daly, AB'nin İsrail yerine Yemen'e yönelik karar alma girişimine tepki göstererek, İsrail için 'Batı'nın buldog köpeği' benzetmesi yaptı.

İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Clare Daly, İsrail için "Batı'nın buldog köpeği" benzetmesi yaptı.
Avrupa Birliği'nin (AB), Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşılık verilmesine ilişkin düzenlenen parlamento görüşmesinde konuşan Daly, AB'nin İsrail yerine Yemen'e yönelik karar alma girişimine, "AB'nin ahlaki otoritesi yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına Avrupa Birliği'nin (AB) karşılık vermesi konusundaki parlamento görüşmesinde konuşan Daly, AB'nin İsrail yerine Yemen'e yönelik karar alma girişimine, "AB'nin ahlaki otoritesi yok" sözleriyle tepki gösterdi.

"Her gün daha çok maske düşüyor." ifadesini kullanan Daly, "Batı'nın buldog köpeği İsrail, Lahey'de soykırımla yargılanırken, onun iş birlikçisi AB ülkeleri ve sözde aynı düşüncede olduğumuz ortaklarımız ABD ve İngiltere, Birleşmiş Milletler anlaşmasını çiğneyerek Yemen'e yönelik yasadışı, sebepsiz ve haksız saldırı suçu işliyor." diye konuştu.

AP üyelerinin "uluslararası hukuku korumak" adı altında Yemen'e karşılık verilmesi yönündeki görüşlerini eleştiren Daly, "Aynı uluslararası hukuk Gazze'de enkaz altında çiğnenirken dünya dehşete kapılmış, o esnada AB, İsrail'e daha fazla silah satmak için anlaşarak soykırımı kutluyordu." ifadelerini kullandı.

Daly, "Yemenliler kimseyi öldürmedi ama 25 bin Filistinli öldü. Fakat, hepiniz uluslararası sevkiyat nedeniyle kızgınsınız. Bitmiştir. AB'nin ahlaki otoritesi yok. Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, soykırımı durdurun." şeklinde konuştu.

Kızıldeniz'deki durum

AB Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamak için askeri misyon başlatmak istiyor. Kızıldeniz'deki AB misyonuna katkı yapması beklenen ülkeler arasında Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Belçika'nın adı geçiyor. AB dışişleri bakanlarının Kızıldeniz misyonuyla ilgili son hazırlıkları ele alması bekleniyor.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze ile dayanışma kapsamında Kızıldeniz'de İsrail'in sahibi olduğu veya işlettiği kargo gemilerinin yanı sıra İsrail'e veya İsrail'den mal taşıyan gemileri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa'daki birçok otomotiv fabrikasının tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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