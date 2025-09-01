İrlandalı Aktör Cunningham, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye Yolculuk Yaptı

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda (Global Sumud Flotilla) bulunan İrlandalı aktör Liam Cunningham, filonun Gazzeliler için insani, sağlık, bebek maması ile çocuklar için protez uzuv taşıdığını söyledi.

"Titanik", "Mumya", "İrlandalı" gibi tanınmış filmlerde ve "Taht Oyunları" dizisinde rol alan ünlü aktör Cunningham, Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı teknelerle İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Her şeyden önce insan olduğunu söyleyen Cunningham, "Bir insan olarak da Filistinlilere yapılanları kabul etmiyorum. O yüzden buradayım." dedi.

Cunningham, İrlandalı olarak İngilizlerin de kendilerine tarihte benzer yöntemler uyguladığını savunarak, "Filistinlilerin yaşadıkları çok daha ağır. Bu korkunç kelimeyi kullanmam gerekirse öldürmek günümüz dünyasında çok daha etkili. Bu yüzden buradayız. Bu abluka, orta çağ kuşatmasına son vermek için. Sanki 500 yıl önce bir kalede yaşıyor gibiyiz." diye konuştu.

"Bu bir insani yardım"

Avrupa Birliği'nin (AB) korkak, bazı ülkelerin de ikiyüzlü olduğuna işaret eden Cunningham, "Bazı ülkeler çıkıp 'Filistinlileri öldürmek için silah dağıtmak korkunç değil mi' diyor. Tanımadığım, garip bir dünyaya gelmiş gibiyim. Bu siyasetçilerin korkaklığı midemi bulandırıyor." ifadesini kullandı.

Cunningham, Gazze'ye yola çıkan filonun "beklenenden" oldukça büyük olduğunu belirterek, filonun yolculuğuna hep beraber şahit olunacağını aktardı.

Filo için farklı düşünenler olsa da bunun bir insani yardım olduğunu vurgulayan Cunningham, "Filo, Gazzelilerin ihtiyaç duyduğu sağlık, hijyen eşyaları ile bebek maması ve hatta çocuklar için protez uzuvlar taşıyor." şeklinde konuştu.

Cunningham, "Gazze'nin ihtiyacı olanın, bunun 20 katı olduğunu biliyoruz. Hayatta kalabilmeleri için binlercesine ihtiyaç var biliyoruz." dedi.

Filodaki 20 tekne ve 300 kişi Gazze'ye gidiyor

Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak yaklaşık 20 tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu Küresel Sumud Filosu'nda, aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor.

Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, Küresel Sumud Filosu'nun ilk hareket noktası oldu.

Teknelerde, İrlandalı aktör Cunningham'ın yanı sıra uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.