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İrlanda'da RTE dahil 4 medya şirketinden 3'ü bombalı tehdit sonrası tahliye edildi

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İrlanda'da aralarında RTE'nin bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü, e-postayla gelen bombalı saldırı tehdidi üzerine binalarını tahliye etti. Tahliye edilen çalışanlara evden çalışma talimatı verilirken Virgin Media tahliye edilmedi ve canlı yayınlarına devam etti.

İrlanda'da e-postayla bombalı saldırı tehdidi alan, aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü binalarını tahliye etti.

RTE'de yer alan habere göre, kuruma bu sabah e-postayla bombalı saldırı tehdidi yöneltildi.

Kurumun Donnybrook yerleşkesinde yer alan binada çalışan gazeteciler ve görevliler, tehdidin ardından binadan tahliye edildi.

Çalışanlar güvenli yerlerde toplanırken olay yerine çok sayıda polis ve polis köpeği sevk edildi. Bu sırada RTE'de canlı yayınlar durdurulurken yalnızca RTE Radio 1'deki RTE's Today programı canlı yayına devam etti.

İrlanda'daki Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin binaları da e-postayla gönderilen tehdidin ardından boşaltıldı. Tahliye edilen çalışanlara evden çalışma talimatı verildi.

E-postayla saldırı tehdidi alan Virgin Media ise tahliye edilmezken canlı yayınlarına devam etti.

İrlanda polisi, saldırı tehditlerinin incelendiğini açıklarken Başbakan Micheal Martin, tehdidin koordineli bir girişim olup olmadığını söylemenin bu aşamada erken olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Simon Harris de "Şu aşamada kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak polis, güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik uzmanlarımız gelişmeleri çok ciddi şekilde ele alıyor." dedi.

Harris, Avrupalı paydaşlarla da durumu gözlemleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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