İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'den Gazze için BM'ye Çağrı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de halkın tamamının akıl almaz büyüklükte bir yıkım yaşadığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Gazze için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Higgins, Wexford şehrindeki "Fleadh Cheoil" müzik festivalinin açılışında, Gazze'deki duruma ilişkin İrlanda Radyo Televizyonu'na (RTE) konuştu.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze halkının tamamının akıl almaz büyüklükte yıkıma uğradığını dile getiren Higgins, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların açlıktan ölmesini, çocuklarını beslemeye çalışan kadınların susuz kalmasını izleyecek miyiz? Bir şeyler yapılmalı. Şahsen, BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres), BM Şartı'nda yer alan prosedürleri kullanarak 7. bölüm prosedürünü uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Bununla demek istediğim, Güvenlik Konseyi'nin onaylayıp onaylamamasına bakılmaksızın, hatta bir engel olsa bile, Genel Sekreter'in bir koridorun uluslararası savunmasını organize etme hakkı olduğu."

İrlandalı lider, Gazze'ye 3 ay yetecek kadar gıda taşıyan 6 bin yardım kamyonun girişinin engellendiğini ve bunun "çok çirkin bir durum" olduğunu vurguladı.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.