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İrlanda Büyükelçisi Brosnan, DEM Parti ile Görüştü

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İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Clare Brosnan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelerek Türkiye'deki güncel gelişmeler ve Sayın Öcalan'ın çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Clare Brosnan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Clare Brosnan, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Genel Merkezimizde ziyaret etti. Türkiye'deki güncel gelişmeler değerlendirilirken, Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile bundan sonraki süreç hakkında aktarımlar yapıldı." denildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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