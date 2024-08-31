İrem Derici, Serik'te konser verdi
Şarkıcı İrem Derici, Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent sahilinde konser verdi. Derici, sevilen şarkılarını seslendirirken katılımcılar da eşlik etti. İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Derici'ye plaket, çiçek ve Serikspor forması hediye etti.
Şarkıcı İrem Derici, Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi.
Serik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Derici, Boğazkent sahilindeki konserde sevenleriyle buluştu.
Sevilen şarkılarını seslendiren Derici'ye, katılımcılar da eşlik etti.
İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, İrem Derici'ye plaket, çiçek ve sanatçının isminin yazılı olduğu Serikspor forması hediye etti.
Kumbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının ve kahramanlığının göstergesi olduğunu ifade etti.