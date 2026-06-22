İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'a resmi ziyarette bulundu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi ziyaret kapsamında gittikleri Umman'da, Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Busaidi, başkent Maskat'ta, Kalibaf, Erakçi ve beraberlerindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede, Umman ile İran arasındaki işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin yanı sıra bu ilişkilerin ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirilmesinin yolları ele alındı. Taraflar ayrıca bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran ve Ummanlı yetkililerin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri uyarınca barış çabalarını desteklemek, sakinliği ve istikrarı güçlendirmek için "mevcut diplomatik anın kullanılmasının" önemini vurguladığı aktarıldı.

ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmelerin "gerilimi azaltma fırsatlarını artıracağı, bölge güvenliğini, Hürmüz Boğazı ve uluslararası geçitlerdeki deniz seyrüsefer emniyetini koruyacağı" ifade edildi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.

İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etmişti.