İran: Nükleer müzakereler için ABD taahhütlerine 60 gün süre

İran Dışişleri yetkilisi Nuşabadi, ABD'nin taahhütlerine bağlılığı halinde nükleer konuların 60 günlük müzakere sürecinde ele alınacağını, İran'ın talepleri arasında savaşın sona ermesi ve varlıkların serbest bırakılması olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Meclis İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusunun ABD'nin taahhütlerine bağlılığı karşılığında 60 günlük müzakere sürecinde inceleneceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Nuşabadi, ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nuşabadi, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptı ile birlikte tarafların diğer meseleler hakkında nihai anlaşmaya varmak için 30 günlük bir süreye sahip olacağını ve bu sürenin 60 güne kadar uzatılabileceğini ifade etti.

Nuşabadi, şunları kaydetti:

"ABD'nin taahhütlerine bağlılığı ve anlaşmanın birinci aşamasında ilerleme kaydedilmesi halinde, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi karşılığında nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusu 60 günlük müzakere sürecinde incelenecek."

Nuşabadi, İran'ın taleplerini "Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran'ın petrol satışlarının serbest bırakılması" şeklinde sıraladı.

Muhtemel mutabakat zaptına göre İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını 20 yıllığına askıya alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Nuşabadi, Hürmüz Boğazı konusunun ise İran ile Umman arasındaki bir mesele olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
