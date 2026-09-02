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İran'da ABD Saldırısı: Elektrik Şebekeleri Hasar Gördü

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ABD'nin İran'daki saldırıları sonrası Hürmüzgan'da elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, hasarlı şebekelerin onarımı için çalıştıklarını ve bir saat içinde elektriğin yeniden sağlanacağını umduklarını belirtti.

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Elahdad, Hürmüzgan eyaletindeki elektrik şebekesinin bazı noktalarının ABD ordusu tarafından saldırıya uğradığını ve ekiplerin hasarı gidermek için çalıştığını söyledi.

Mehr Haber Ajansına göre, Elahdad, ABD saldırıları sonrası Hürmüzgan'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırılar nedeniyle Kiş Adası'ndaki bazı noktalar ile Sirik'te elektrik kesintileri yaşandığını belirten Elahdad, ekiplerin hasarlı şebekelerin onarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Elahdad, "Umarız bir saatten kısa süre içinde hasar gören şebekeler onarılır ve bu bölgelerde elektriksiz kalan abonelerin elektriği yeniden sağlanır." dedi.

İranlı yetkili, ekiplerin kesintileri en kısa sürede gidermek için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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