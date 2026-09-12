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İranlı yetkili, ABD İran'ın tüm şartlarını kabul etmedikçe müzakere yapılamayacağını söyledi

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın tüm şartlarını kabul etmediği müddetçe bu ülkeyle müzakere ve diyaloğa girmeyeceklerini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın tüm şartlarını kabul etmediği müddetçe bu ülkeyle müzakere ve diyaloğa girmeyeceklerini belirtti.

Azizi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Müzakere yok. Amerikalı taraf, İran'ın tüm şartlarını kabul etmedikçe görüşme ve müzakere hiçbir fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelere yeniden başlanması için Washington'un ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan ile Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gibi şartlar öne sürüyor.

Kaynak: AA
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