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Niğde'de İranlı 2 Şüpheliden 506 Gram Metamfetamin Çıktı

Niğde'de İranlı 2 Şüpheliden 506 Gram Metamfetamin Çıktı
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Niğde'de düzenlenen operasyonda, İran uyruklu biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede yapılan röntgen çekimlerinde, mide ve bağırsaklarında 37 kapsül tespit edildi. Yapılan operasyonla kapsüllerden toplam 506,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

NİĞDE'de gözaltına alınan İran uyruklu biri kadın 2 şüphelinin mide ve bağırsaklarından kapsüller içerisinde 506,46 gram metamfetamin çıktı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Türkiye'ye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Çalışma kapsamında İran uyruklu 2 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şüphelilerin röntgen filmi çekimlerinde, mide ve bağırsaklarında 37 kapsül bulunduğu tespit edildi. Operasyonla çıkarılan kapsüllerden 506,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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