Ahmad Rafi'den 'Against Transparency' Sergisi

İranlı ressam ve enstalasyon sanatçısı Ahmad Rafi'nin "Against Transparency" adlı kişisel sergisi, Shiva Zahed Gallery'de 22 Mayıs'ta açılacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Shiva Zahed'in üstlendiği sergi, 5 Temmuz'a kadar açık olacak.

Sergide, sanatçının son 20 yılda ürettiği görünürlük, temsil ve imgenin sınırlarına ilişkin küresel tartışmalarla bağlantılı eserleri yer alıyor.

Rafi'nin çalışmaları, resmin görünür dünyayı doğrudan yansıtması gerektiği yönündeki geleneksel yaklaşımı sorgularken, örtüler, perdeler ve belirsiz figürlerle şekillenen tuvaller aracılığıyla farklı bir görsel dil sunuyor.

Galeri direktörü ve serginin küratörü Shiva Zahed, sergiye ilişkin değerlendirmesinde, eserlerin bugünün bağlamında yeniden önem kazandığını belirterek, görünürlüğün giderek erişim ve maruziyetle eşdeğer görüldüğü bir dönemde Rafi'nin çalışmalarının saklı kalan ve doğrudan okunamayan unsurları yeniden düşünmeye davet ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
