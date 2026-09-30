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İranlı Rızai, Netanyahu'yu ağırlayan BAE'ye 'Gazze Kasabı' uyarısında bulundu

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE ziyaretine tepki gösterdi. Rızai, X'ten BAE'yi hedef alarak Gazze Kasabı'nı ağırlamanın hayırlı sonuçları olmayacağını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarete tepki göstererek, "Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapmanız size güvenlik getirmediği gibi, Gazze Kasabı'na (Netanyahu) ev sahipliği yapmanızın da hayırlı sonuçları olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, isim vermeden BAE'yi hedef aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ziyaretine tepki gösteren Rızai, "Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapmanız size güvenlik getirmediği gibi, Gazze Kasabı'na ev sahipliği yapmanızın da hayırlı sonuçları olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rızai, BAE ile Hürmüz Boğazı çevresindeki Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının egemenliği konusunda yaşanan tartışmaya da değinerek, "Son savaştan ders çıkarın, savaşları körüklemeyi bırakın ve İran adaları hakkında mesnetsiz iddialarda bulunmaktan vazgeçin." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, 27 Eylül'de BAE'ye giderek Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

Kaynak: AA
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