Kalibaf: ABD kendini cezalandırdı

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " İran'ı cezalandırmak isterken petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ABD'nin kendisini cezalandırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik saldırıların sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'nin saldırılarla "İran'ı cezalandırmak istedeği" değerlendirmesinde bulunan Kalibaf, "İran'ı cezalandırmak istediler. Bunun yerine üç haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, bu durumu alaya alarak, "Dört dörtlük strateji." değerlendirmesinde bulundu.

Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ardından ciddi oranda düşen petrol fiyatları, ABD'nin yeniden İran'a yönelik??????? saldırılara başlamasıyla tekrar yükselişe geçti.

Kaynak: AA