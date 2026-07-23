Haberler

İranlı muhabir, Hürmüz Boğazı'ndan keskin nişancı tüfeğiyle yayın yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet televizyonu muhabiri Hüseyin Ejdehayi, Hürmüz Boğazı'ndaki Büyük Tunb Adası'ndan yaptığı anonsta, keskin nişancı tüfeğini boynunda asılı halde bölgedeki durumu aktardı. Muhabir, İran halkının ordunun yanında olduğunu ve toprakları savunmaya hazır olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonu (IRIB) muhabiri Hüseyin Ejdehayi'nin, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Büyük Tunb Adası'ndan bölgedeki durumu anlatmak için yaptığı anonsunda keskin nişancıların kullandığı bir silaha yer vermesi dikkati çekti.

ABD ile İran arasında çatışmalar devam ederken, İran devlet televizyonu muhabiri, Hürmüz Boğazı'ndan boynunda keskin nişancı tüfeği asılı olarak anons yaptı.

Keskin nişancı tüfeği olarak bilinen Kanas marka tüfekle yaptığı anonsta Ejdehayi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Ejdehayi, ayrıca "İran halkının ordusunun yanında yer aldığını ve İran topraklarını savunmaya hazır olduğunu" söyledi.

İran'daki televizyonlarda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sırasında sivillere bazı silahların nasıl kullanılacağının anlatıldığı programlar yapılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

Taytlı vali gitti, takım elbiseli vali geldi
Acun Ilıcalı'dan eşine az rastlanacak transfer açıklaması! Aralarında bir de Türk var

Acun'dan eşine az rastlanacak transfer açıklaması
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu