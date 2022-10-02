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Son dakika haberleri! İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Kadıköy'de protesto edildi

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Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi Kadıköy'de protesto edildi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi Kadıköy'de protesto edildi.

Kadıköy'deki Eminönü-Karaköy iskelesi önünde toplanan bir grup, " İran'da Türkiye'de ve her yerde kadınlara özgürlük" yazılı pankart açtı ve çeşitli dövizler taşıdı.

İstanbul'da yaşayan İranlıların da katıldığı gösteride, kadınlara yönelik özgürlük talepleri dile getirilerek, İran rejiminin mevcut uygulamaları eleştirildi.

Grup, bir saat süren eylemin ardından olaysız dağıldı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmiş, Mahsa'nın ölümü ülkede ve dünyada infiale yol açmıştı.

Kaynak: AA / Tansel Parlak - Güncel

Mahsa Emini Kadıköy İran Güncel Haberler Son Dakika

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