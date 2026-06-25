İranlı komutandan İsrail'e "Lübnan'ın tamamını terk edin" mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan topraklarından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini aksi takdirde çıkarılacaklarını ifade etti.

Kaani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in Lübnan'daki işgalini sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'ın tamamını terk etmesi gerektiğini vurgulayan Kaani, "Bu topraklar işgalcilerin oyun alanı değil, direniş ve azim alanıdır. Siyonistler bugün kendi özgür iradeleriyle geri çekilmezlerse, yarın aşağılanma ve çaresizce yenilgi içinde kaçmak zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullandı.