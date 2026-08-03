İran'dan Kuzey Irak'a 14 Operasyon

İran Ordu Komutan Danışmanı Tuğgeneral Mücteba Caferi, Özel Kuvvetler komandolarının (yeşil bereliler) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil bölgelerinde rejim karşıtı silahlı gruplara yönelik 14 kara operasyonu düzenlendiğini söyledi.

İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, Caferi, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in ülkeye saldırıları sürecinde İran ordusunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Özel Kuvvetler komandolarının Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil bölgelerinde 14 kara operasyonu düzenlediğini dile getiren Caferi, bu operasyonlarda rejim karşıtı silahlı grupların mevzilerinin hedef alındığını, bazı mensuplarının öldürüldüğünü, bazılarının ise esir alındığını öne sürdü.

İranlı komutan, operasyonlara katılan birliklerin herhangi bir kayıp vermeden ülkeye döndüğünü ifade etti.

Kaynak: AA