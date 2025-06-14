İran, Yeni Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanını Atadı
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yerine Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi atadı.
(ANKARA) – İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in dün Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yerine Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi atadı.
İran devlet televizyonu PressTV'nin haberine göre; Hamaney, Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak görevlendirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel