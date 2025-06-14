İran, Yeni Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanını Atadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yerine Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi atadı.

(ANKARA) – İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in dün Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yerine Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi atadı.

İran devlet televizyonu PressTV'nin haberine göre; Hamaney, Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak görevlendirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldızdan Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu! İşte aldığı yanıt

Dünyaca ünlü yıldızdan Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu! İşte aldığı yanıt
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.