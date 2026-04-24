İran, yarın itibarıyla İstanbul ve Maskat dahil dış hat uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu

İran, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nın 25 Nisan itibarıyla İstanbul ve Maskat dahil dış hat uçuşlarına açılacağını bildirdi.

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nından konuya dair yapılan açıklama İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlandı.

Buna göre havalimanından İstanbul ve Maskat'a uluslararası uçuşlar yarından itibaren yeniden başlayacak.

Bu uçuşların, Iran Air, Mahan Hava Yolları, Iran Air Tour ve Sepehran Hava Yolları tarafından gerçekleştirileceği ve ilerleyen günlerdeki uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü'nden gerekli izinlerin alınmasıyla güncelleneceği belirtildi.

İran'daki havalimanları, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle kapatılmıştı. ABD-İsrail, 40 gün devam eden savaş sırasında İran'daki havalimanlarını da hedef almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
