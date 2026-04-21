İran Yargı Erki Başkanı: "ABD-İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız"

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ABD ve İsrail'in olası saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Ejei, düşmanın saldırı ihtimalinin düşük olmadığını ve toplumsal kararlılığın önemli olduğunu belirtti.

Mizan Haber Ajansı'na göre Ejei, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ejei, "Düşmanın saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil. Yüzde yüz hazır olmalıyız." dedi.

ABD ve İsrail'in saldırılarla istedikleri neticelere ulaşamadığını söyleyen Ejei, yeni saldırılara hazır olmanın başında toplumsal kararlılığın geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Kuzey Kore'deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi

Aman görmesin! Gizlice kaydedilen görüntüler Kim'i çıldırtacak cinsten
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...

Liseli gençleri işletmesinin tuvaletinde uygunsuz yakaladı
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
KAP açıklaması geldi! Arçelik'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

Türk beyaz eşya devinden 261 milyon dolarlık satış anlaşması
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi