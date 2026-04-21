İran Yargı Erki Başkanı: "ABD-İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız"
İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ABD ve İsrail'in olası saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Ejei, düşmanın saldırı ihtimalinin düşük olmadığını ve toplumsal kararlılığın önemli olduğunu belirtti.
Mizan Haber Ajansı'na göre Ejei, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ejei, "Düşmanın saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil. Yüzde yüz hazır olmalıyız." dedi.
ABD ve İsrail'in saldırılarla istedikleri neticelere ulaşamadığını söyleyen Ejei, yeni saldırılara hazır olmanın başında toplumsal kararlılığın geldiğini ifade etti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı