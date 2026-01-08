İran'ın Yargı Erki Başkanı Ejei'den Protestoculara Tehdit: "Kimseye Müsamaha Gösterilmeyecek"

(ANKARA) - İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, İran'da devam eden protestolara ilişkin keskin bir tehditte bulundu. Ejei "Bu kez kimseye müsamaha gösterilmeyecek. Müsamaha, aldatılmış olanlar içindir; ancak şu an düşmanın planı gün gibi ortadadır" dedi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kez isyancılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" şeklindeki önceki mesajını alıntıladı. Ejei bugünkü açıklamasında da "Bu sefer farklı... Bu kez hiçbir mazeret kalmadı. Bu defa durum, 1398 (2019) veya 1401 (2022) yılındaki bazı olaylardan farklıdır. Düşman resmen desteğini ilan etmiş durumda. Halka ve ailelere şunları söylüyorum: Bu kez kimseye müsamaha gösterilmeyecek. Müsamaha, aldatılmış olanlar içindir; ancak şu an düşmanın planı gün gibi ortadadır" ifadelerine yer verdi.