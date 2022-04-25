İran: Viyana sürecine ara vermenin müzakerelere faydası yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Viyana'daki nükleer müzakerelerin ertelenmesinin görüşmelere fayda sağlamadığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Viyana'daki görüşmelerin durmasına rağmen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın sık sık görüştüğünü aktaran Hatibzade, "(İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir) Abdullahiyan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmelerinde müzakerelere uzun ara vermenin görüşmelerin faydasına olmadığı ve bir an önce görüşmelerin tekrar başlaması konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydular." dedi.

Müzakerelerde İran, AB, Rusya ve Çin'i ilgilendiren konuların görüşülmesinin sona erdiğini belirten Hatibzade, "Müzakerelerin ilerlemesini sağlayacak konular İran ile ABD arasında görüşülmeyi bekleyen konulardır." ifadelerini kullandı.

İleride düzenlenmesi beklenen toplantının tarihinin henüz belli olmadığını dile getiren Hatibzade, yer değişikliğinin de mümkün olduğuna işaret ederek, "Toplantının nerede ve hangi düzeyde yapılacağı konusunda henüz bir karar verilmedi ancak gündemde." açıklamasında bulundu.

Viyana'daki nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'daki müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.