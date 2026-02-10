Haberler

İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Umman Sultanlık Ofisi Bakanı'yla görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Umman Sultanlık Ofisi Bakanı Sultan bin Muhammed en-Numani ile bir araya geldi. Görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verilmezken, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin Umman'da yeniden başladığı belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Umman Sultanlık Ofisi Bakanı Sultan bin Muhammed en-Numani ile görüştü.

İran basınına yansıyan haberlere göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden Laricani, burada Umman Sultanlık Ofisi Bakanı Sultan bin Muhammed en-Numani ile bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
