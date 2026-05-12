Haberler

İran heyeti, Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve seyrüsefer güvenliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı heyeti, Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini ve güncel gelişmeleri ele almak üzere Maskat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İşleri Genel Müdürü Abbas Bakırpur başkanlığındaki heyet, Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve seyrüsefer güvenliğini görüştü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran heyeti Umman'ın başkenti Maskat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili son gelişmeler ve seyrüsefer güvenliğine ilişkin hukuki ve teknik düzenlemeler ele alındı.

İranlı heyet ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile de bir araya geldi.

İranlı heyetin Busaidi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

Düğünün önüne geçen görüntü
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar