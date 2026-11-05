İran ve Umman dışişleri bakanları telefon görüşmesinde barış sürecini görüştü

İran ve Umman dışişleri bakanları telefon görüşmesinde barış sürecini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgedeki son gelişmeleri ve barış sürecini telefon görüşmesinde ele aldı. Görüşmede bölgesel barış ve istikrara yönelik siyasi ve diplomatik süreç hakkında istişare edildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik siyasi ve diplomatik sürece ilişkin konuları ele aldı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erakçi ile Busaidi, görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik siyasi ve diplomatik süreç hakkında istişare etti.
Kaynak: AA