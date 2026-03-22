İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi, bölgedeki durumu görüştü

İran ve Umman Dışişleri Bakanları, ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere görüştü. Görüşmede Ramazan Bayramı ve Nevruz kutlamaları da yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ABD- İsrail'in İran'a açtığı savaş ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi telefonda görüştü.

Bölgedeki son gelişmeler ve İran'a karşı ABD- İsrail tarafından başlatılan savaştaki durumun ele alındığı görüşmede Busaidi, Erakçi'yi Ramazan Bayramı, ve Nevruz vesilesiyle tebrik etti.

İki bakan görüşmede İran ve Umman arasındaki istişarelerin devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
