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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelerek, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Umman'ın başkenti Maskat'a giden İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Erakçi ile Busaidi görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki bakanın Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güvenliği konularında istişarelerde bulundukları belirtildi.

Kaynak: AA