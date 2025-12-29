Haberler

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yemen'deki gelişmeler ve bölgesel barış konuları öne çıktı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi ve bin Ferhan, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ile Yemen'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Yemen'in güneyinde yaşanan olaylara dikkati çeken Erakçi, Yemen'in toprak bütünlüğü için yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu, Lübnan halkına karşı yapılan saldırıların durdurulması noktasında sorumluluk almaya davet etti.

Bin Ferhan ise, bölgesel barışın korunması için işbirliklerinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, İsrail'den hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
