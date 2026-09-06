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İran ve Suudi Arabistan Hürmüz'ü Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere bölgesel gelişmeler ile diplomatik girişimleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere bölgesel gelişmeler ile diplomatik girişimleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların mevcut durumu değerlendirildi.

Erakçi ve Bin Ferhan, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunların çözümüne yönelik diplomatik girişimler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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