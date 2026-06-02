İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Telegram sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Bin Ferhan telefonda görüştü.

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.