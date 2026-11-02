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İran ve Rusya, Rızai-Putin telefon görüşmesinde stratejik işbirliğini vurguladılar

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İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Batı Asya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı; liderlerin belirlediği yol haritasınca stratejik işbirliğinin sürdürülmesi vurgulandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Rızai ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Batı Asya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin üst düzey liderleri tarafından belirlenen yol haritası doğrultusunda stratejik işbirliğini sürdürme konusu vurgulandı.

Kaynak: AA
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