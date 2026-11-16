İran ve Rusya dışişleri bakanları Orta Doğu krizlerini telefonda görüştü

İran ve Rusya dışişleri bakanları Orta Doğu krizlerini telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki gelişmeleri telefonda görüştü. Görüşmede, Orta Doğu'daki krizlerin çözümü ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklanan sorunlar ele alındı.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Erakçi ve Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan krizlerin çözümüne ilişkin konular ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklanan sorunlar ele alındı.???????
Kaynak: AA