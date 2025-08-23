İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Nükleer Program Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

TAHRAN, 23 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov cuma günü İran'ın nükleer programı meselesindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamada iki bakanın telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının süresinin dolmak üzere olduğu bir dönemde, E3 olarak bilinen Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'a yönelik uluslararası yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma tehditlerini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, E3'ün 2015'te imzalanan ve resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan nükleer anlaşmayı onaylayan 2231 sayılı kararı "pervasızca ihlal ettiği" belirtilerek, bu nedenle yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma mekanizmasına başvurma ve Güvenlik Konseyi'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulama konusunda yasal ve ahlaki bir yetkiye sahip olmadığı ifade edildi.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda yer alan bir parçası olan yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma maddesi, İran'ın anlaşmaya uymaması halinde uluslararası yaptırımların yeniden uygulanmasına olanak tanıyor.

Açıklamada iki tarafın İran ile Batı arasındaki nükleer müzakerelerin geleceğini de ele aldıkları ve 2231 sayılı kararın 18 Ekim'de sona ereceğinin altını çizdikleri de kaydedildi.