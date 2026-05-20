İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile bölgesel konuları görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelerinin son durumu hakkında istişarede bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi'yi kabul etti.

Pezeşkiyan ile Nakvi, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin sürüdürülmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Nakvi, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de görüşmüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16 Mayıs Cumartesi de Tahran'a gelen Nakvi'nin pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve ateşkesle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu duyurulmuştu.