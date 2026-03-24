İran Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı ile Bölgesel Çatışmaları ve Hürmüz Boğazı'nı Görüştü

KAHİRE, 24 Mart (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'ın bölgesel işbirliğine olan bağlılığını yineledi.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Pezeşkiyan, İran'ın ABD ve İsrail ile devam eden çatışmayı başlatmadığını belirterek İran topraklarını savunmayı "doğal bir hak" olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, Tahran'ın bölgesel istikrara bağlılığını sürdürdüğünü ve yabancı müdahaleye karşı olduğunu ifade ederek komşu ülkelere, topraklarının veya tesislerinin İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu. Bu tür eylemlerin istikrarsızlığı artırabileceği konusunda uyardı.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıkların çatışmadan kaynaklandığını belirten Pezeşkiyan, İran'ın deniz güvenliğini sağlamak için adımlar attığını ve "saldırganlarla" bağlantısı olmayan gemilerin geçişini kolaylaştıracağını söyledi.

Şerif ise, gerginliğin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bildirilen kayıplar için taziyelerini sundu. Gerginliğin azaltılması ve istikrarın yeniden sağlanması için, özellikle Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında ortak çaba çağrısında bulunan Şerif, Pakistan'ın İran'ın meşru müdafaa hakkını desteklediğini belirterek, İslamabad'ın İran hükümeti ve halkıyla dayanışmasını yineledi.

Pakistan medyası da Şerif'in İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu, hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğunu ve yaralıların bir an önce iyileşmesini dilediğini aktardı.

Kaynak: Xinhua