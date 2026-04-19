İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkes ve barış çabaları üzerine telefon görüşmesi yaptı. Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasını ateşkesin ihlali olarak nitelendirirken, Şerif de Pakistan'ın barış için yürüttüğü çalışmaları aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad müzakereleri ve ateşkese ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran basınına göre Pezeşkiyan ve Şerif telefonda görüştü.

Görüşme sırasında Pezeşkiyan, Pakistan'a, barışın sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu çabalar için teşekkür ederken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladı.

ABD'nin diplomasiye ihanet etme peşinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesine yönelik olası bir yeni saldırının bölgesel ve küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise ülkesinin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına dair ortaya koyduğu çabalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
