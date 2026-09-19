İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları telefonda bölgesel konuları ele aldı

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'na göre, Erakçi ile İshak Dar telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alınırken görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.???????

Kaynak: AA