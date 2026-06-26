İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistanlı ve İngiliz mevkidaşları ile iki ülke ilişkileri hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ile İshak Dar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmesi sırasında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti sırasında gösterilen ev sahipliği için Pakistan'a teşekkürleri sunarken, çeşitli konularda imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

İshak Dar ise, Pezeşkiyan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, İran'ın, mürettebatının alıkonularak el koyulan bir gemisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Taraflar ayrıca, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yakın iş birliği ve istişarelerin devamına vurgu yaptı.

Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının hayata geçirilmesi konusundaki son gelişmeler ile iki ülke ilişkileri ele alındı.???????