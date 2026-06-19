Haberler

İran ve Pakistan dışişleri bakanları, ABD-İran mutabakatını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD-İran arasında sağlanan mutabakatı ve bölgesel durumu telefon görüşmesinde ele aldı. Erakçi, mutabakattaki maddelerin ihlali durumunda olası sonuçlara dikkat çekerken, İshak Dar diplomatik süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD-İran arasında sağlanan mutabakat hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve İshak Dar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede, ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması hususundaki sorumluluğuna atıf yaparak, mutabakat zaptındaki maddelerin ihlal edilmesinin olası sonuçları hakkında uyarıda bulundu.

İshak Dar ise, yürütülen diplomatik süreci memnuniyetle karşıladıklarını ve nihai anlaşmaya dair umutlu olduklarını söyledi

Taraflar ayrıca, iki ülke konuları hakkında da görüş alışverişinde bulunarak, istişarelerin devam ettirilmesinin önemine değindi.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın

Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

Aileler arası kavga sınırları aştı: 3 kent birbirine girdi
Inter, Cristian Chivu ile yola devam dedi

İmzayı attı!
Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Faciadan dönüldü! Ambulansların biri geldi diğeri gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık

İmza atması beklenirken açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe