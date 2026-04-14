İran basını: Tahran ile Pakistan arasında mesaj alışverişi sürüyor

İran ile Pakistan arasında mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bir diplomata dayandırdığı haberine göre, Tahran ile Pakistan arasında mesaj alışverişi devam ediyor.

Söz konusu kaynak, İran ile ABD arasında İslamabad veya başka bir yerde yeni bir müzakere turunun yapılmasına ilişkin henüz bir anlaşma olmadığını aktardı.

IRNA'ya konuşan ikinci bir kaynak da yeni bir müzakere turunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir karar alınmadığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığına yakın bir isim ise İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin sonraki aşamasının da yine İslamabad'da ya da Ankara veya Cenevre'de gerçekleştirilme ihtimali bulunduğunu iddia etti.