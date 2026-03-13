İran ve Mısır cumhurbaşkanları bölgedeki çatışma ortamını ve bölgeye etkilerini görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışma sürecini ve bölgeye etkilerini ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ile Sisi telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, İslam ülkelerini "İslam ümmetinin ortak düşmanlarının komplolarına karşı uyanık olmaya" çağırarak, "İslam ülkeleri, Amerika ve İsrail'in anlaşmazlık tohumları ekerek İslam ülkeleri arasında bölünme yaratmasına izin vermemelidir. Bölgede birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ayrıca, "Amerika ve İsrail, İran, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi büyük ve güçlü İslam ülkelerinin bölgede varlığına ve mevcudiyetine müsamaha göstermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ikinci kez diplomasi ve müzakere sürecinin ortasında sorunları çözmeye çalışırken saldırıya uğradığını yineleyen Pezeşkiyan, "Amerika'nın sorunu çözmeye çalışmadığı kanıtlanmıştır." dedi.

Pezeşkiyan, İslam ülkeleriyle hiçbir sorunları olmadığını ifade ederek, ancak ABD ve İsrail'in komşularının topraklarını kullanarak İran'a saldırdığını belirterek, "İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettikleri ve İran halkına karşı suç işledikleri göz önüne alındığında, meşru savunma hakkı çerçevesinde bu üsleri hedef alıyoruz." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de ülkesinin bölgedeki savaşa, istikrarsızlığa ve güvensizliğe karşı bir duruş sergilediğini belirterek, sorunların ve farklılıkların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Çatışmanın bölgenin ve dünyanın istikrarı ve güvenliği için tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunan Sisi, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Sisi, savaşın sona ermesi ve bölgeye barış ve güvenliğin geri getirilmesi için ülkesinin her türlü çabaya hazır olduğunu ifade etti.