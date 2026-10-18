İran ve Mısır dışişleri bakanları telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran ve Mısır dışişleri bakanları telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gerilimin azaltılması ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen diplomatik çabalar ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Abdulati ile telefonda görüştü.
İki bakanın görüşmede, bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek, gerilimin azaltılması ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen diplomatik girişim ve çabaları ele aldıkları belirtildi.
Kaynak: AA