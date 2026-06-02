İran ve Mısır dışişleri bakanları bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik süreçleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, telefonda yaptıkları görüşmede bölgesel gelişmeleri ve gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik süreçleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Telegram sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Abdulati telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele alan ikili, bölgede gerilimleri azaltmayı ve istikrarı sağlamayı amaçlayan mevcut diplomatik süreçler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
