İran ve Mısır Arasındaki İlişkilerin Derinleştirilmesi Vurgulandı

İran ve Mısır Arasındaki İlişkilerin Derinleştirilmesi Vurgulandı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Tahran-Kahire ilişkilerinin güçlendirilmesi ve İslam ülkelerinin birlik olması gerektiği mesajını verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Sisi ile telefon görüşmesinde Tahran ile Kahire arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Mısır'ın Kurban Bayramı'nı tebrik eden Pezeşkiyan, bayramın bereketinin, özellikle iki büyük ülke İran ve Mısır olmak üzere İslam ülkelerinin güvenliğini ve refahını artırmasını umduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma değinen Pezeşkiyan, Tel Aviv'in işlediği suçlara karşı İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayarak, "Hac ibadetinin öğretilerinin İslam ülkelerinde Filistin davasına ve Gazze halkına destek olacak şekilde yorumlanması" çağrısında bulundu.

İran'ın Mısır ile ilişkilerini her düzeyde derinleştirmeye ve genişletmeye hazır olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, Sisi'yi yakın gelecekte Tahran'a davet etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de İran hükümetini ve halkını Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik ederken, ülkesinin "İran başta olmak üzere tüm İslam ülkeleriyle kardeşçe ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlı olduğunu" ifade etti.

Kurban Bayramı'nın İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirten Sisi, "bu vesileyle İslam ülkelerinin barışı pekiştirme, kardeşliği genişletme ve kötülükle mücadele yolunda etkili adımlar atabileceklerini umduğunu" söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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