Haberler

İran ve Irak dışişleri bakanları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve bölgesel meseleleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve mutabakat zaptı ihlallerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'a yönelik ABD saldırılarını ve ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini ihlal etmesini görüştü.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Fuad Hüseyin, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran'a yönelik ABD saldırıları, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erakçi, görüşme sırasında İran ile Irak arasındaki tarihsel ve stratejik ilişkinin önemine atıf yaparak, bu ilişkilerin kişisel ve gayriresmi açıklamalardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Taraflar, bölgesel barışın korunması ve gerginliğin şiddetlenmemesi için istişarelerin önemine vurgu yaptı.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Macaristan'da Cumhurbaşkanı Sulyok kendisini görevden alan yasayı onayladı

Ülke tarihinde ilk: Cumhurbaşkanı bu imza ile kendisini görevden aldı

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek dünya evine girdi, şahitliğini iki başkan yaptı

İki başkan şahitlik yaptı: Fenerbahçe camiası bu düğünde buluştu

Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini