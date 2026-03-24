İran ve Hizbullah'tan İsrail'in güney ve kuzeyine eş zamanlı misilleme

İsrail'in saldırılarına karşı İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerine eş zamanlı füze ve roket saldırıları gerçekleştirdi. İran füzeleri güneyde farklı bölgelere düşerken, Hizbullah en az 5 roket ateşi açtı. İlgili haberlerde, saldırılarda yaralanma ya da hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın bir saatten kısa süre içerisinde İsrail'in güneyine yaptığı misillemesinin ardından Necef bölgesinde Dimona Nükleer Santrali'ni de içine alan geniş bir alanda sirenler çaldı.

Güneydeki sirenlerle eş zamanlı olarak İsrail'in kuzeyindeki Karmiel'de de Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle sirenler devreye girdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzelerinin parçalarının güneydeki farklı bölgelere düştüğünü, Hizbullah'ın ise eş zamanlı olarak en az 5 roket ateşlediğini kaydetti.

İran ve Hizbullah misillemelerinde doğrudan isabet ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
