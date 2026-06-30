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İran ve Fransa dışişleri bakanları bölgede yaşanan son gelişmeleri görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, telefonda bölgedeki son gelişmeleri ve Tahran-Washington arasındaki mutabakat sürecini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransız mevkidaşı Jean- Noel Barrot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri ve mevcut süreçleri değerlendirdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi ile Barrot telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, Tahran ile Washington arasındaki mutabakatın uygulanma sürecini değerlendirdi.

İki ülke bakanları, ABD ve İsrail saldırılarının sona erdirilmesi doğrultusunda bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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